Сергей Шипов: «Шахматы в Азии на подъеме, нам выгодно играть там. Жестче конкуренция, интереснее соревнования»

Российский гроссмейстер высказался о решении Федерации шахмат России перейти из Европы в Азию.

«Международная шахматная федерация не стала вставлять нам палки в колеса, хотя такое и ожидалось. В каждом виде спорта своя ситуация, но в шахматах Азия — это мощнейший континент. Индия и Китай фактически лидируют сейчас. Образовалась сверхновая держава в лице Узбекистана. Шахматы в Азии на подъеме, нам выгодно играть там.

Конечно, по сравнению с нулем любая малость нам кажется велика. В Европе нас забанили, нас не пускают. В перспективе, если развеется весь этот сумрак, и проснется разум у европейских чиновников, нам уже на это будет наплевать. В Азии нам быть выгоднее, жестче конкуренция, интереснее соревнования.

Ждем официального оформления перехода. Надеюсь, что в Азии никаких проблем не будет — будем играть и в личных первенствах, и в командных. Причем, на более высоком уровне», — сказал Шипов.

«Интересно, сможем ли мы выступать под флагом и гимном России в соревнованиях Азии. Сам факт участия — это уже хорошо. Мне кажется, что дискриминация будет продолжена. Возможно ли возвращение в Европу? Думаю, что нет. Нам это не выгодно. В Азии перспективы лучше», — цитирует Шипова «СЭ».