Сергей Карякин: «Логично перейти в Азиатскую федерацию шахмат. На самом деле там конкуренция сильнее»

Российский гроссмейстер высказался о решении Федерации шахмат России перейти из Европы в Азию.

«Сам переход в Азиатскую федерацию шахмат верный. Нам не дают возможности выступать на европейских соревнованиях. Нас всячески притесняют и дают знать, что нам там не рады. Нет смысла ломиться туда, где нас не ждут.

Конечно, логично перейти в Азиатскую федерацию шахмат. На самом деле там конкуренция сильнее! Китай и Индия, в особенности — страны, где шахматы развиваются наиболее активно. Мы во всех отношениях выигрываем.

Конечно, конкуренция станет жесткой, и нашим спортсменам будет тяжелее, но это придаст стимул развиваться, прогрессировать и становится сильнее!

Что касается других видов спорта, теоретически мы можем быть первыми, кто подал правильный пример, совершив переход в Азию. Другие виды спорта могут за нами тянуться. Посмотрим, насколько действительно будет важно для других», — сказал Карякин