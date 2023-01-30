Аркадий Дворкович: «Есть тенденция к тому, чтобы форматы шахматного контроля времени стали более короткими. Но чемпионом мира считают того, кто выиграл в классическом»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Аркадий Дворкович Шахматы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о тенденциях в современных шахматах.

«Есть тенденция к ускорению игры, к тому, чтобы форматы шахматного контроля времени стали более короткими. Но тем не менее чемпионом мира считают того, кто выиграл матч в классическом формате.

Это общепризнанный чемпион мира, это статус, и пока этот статус не подвергается никакому сомнению. Но, конечно, люди больше и больше смотрят на то, как шахматисты играют во всех форматах: классику, рапид, блиц.

Показательно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира и по рапиду, и по блицу. Таким образом, он сейчас является неформальным абсолютным чемпионом мира. Такого звания формально нет, но это достижение заслуживает всяческого уважения», – сказал Дворкович.

Магнус Карлсен: «Не буду играть в классические шахматы какое-то время, меня уже немного от них тошнит за последние три недели»

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