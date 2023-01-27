Сергей Карякин: «Точно не буду подстраиваться под требования МОК. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска россиян к соревнованиям.
В МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.
В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.
«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее.
Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции.
Здорово, что нас пригласили на Азиатские игры, с учетом антироссийской политики европейских федераций переход в Азию вполне логичен», – сказал Карякин.
Я понимаю, что напечатать слова Сергея проще, чем освещать турниры, но тогда уже переименуйте раздел из "Шахматы" в " Речи Карякина".
Здесь хоть какое-то разнообразие контента стоит ждать?..