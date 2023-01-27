Сергей Карякин: «Точно не буду подстраиваться под требования МОК. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее»

Российский гроссмейстер прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска россиян к соревнованиям.

В МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее.

Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции.

Здорово, что нас пригласили на Азиатские игры, с учетом антироссийской политики европейских федераций переход в Азию вполне логичен», – сказал Карякин.

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