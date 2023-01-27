Сергей Карякин: «Точно не буду подстраиваться под требования МОК. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее»

Теги МОК Сергей Карякин Политика ТАСС Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска россиян к соревнованиям.

В МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее.

Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции.

Здорово, что нас пригласили на Азиатские игры, с учетом антироссийской политики европейских федераций переход в Азию вполне логичен», – сказал Карякин.

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5 комментариев

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Экс-эксперт
Эй, Спортс! Про турнир в Вейк Ан Зее что-нибудь мы увидим здесь или речи Карякина на ваш взгляд важнее всего остального в мире шахмат?

Я понимаю, что напечатать слова Сергея проще, чем освещать турниры, но тогда уже переименуйте раздел из "Шахматы" в " Речи Карякина".

Здесь хоть какое-то разнообразие контента стоит ждать?..
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as04034@gmail.com
Карякина уже 18 девчонки в шахматы обыгрывают, уже совсем всю форму растерял....в клоуна превратился для ток шоу соловьевых и пр
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shahmur
У лоялиста-конформиста позиция одна: кто главный тот и прав. После смены режима посмотрим на твои принципы.
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Ashot Kafka
Позиция коленно-локтевая чаще всего, судя по транслируемому бреду
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Пользователь заблокирован
У тебя нет позиции, Сирый. Ты всего лишь ретранслируешь своих господинов
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