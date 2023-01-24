Марк Глуховский покинул пост исполнительного директора Федерации шахмат России

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский ушел в отставку со своей должности.

Об этом сообщается на сайте ФШР. Новым исполнительным директором стал Александр Ткачев.

«Была принята отставка исполнительного директора ФШР Марка Глуховского, которому члены набсовета выразили благодарность за проделанную работу.

Новым исполнительным директором ФШР стал Александр Ткачев. Решение было принято единогласно», – заявили в федерации.

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