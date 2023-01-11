Ниманн обвинил Карлсена в подкупе шахматиста, чтобы тот выкрикивал оскорбления в адрес американца

Теги Магнус Карлсен сборная Норвегии сборная США Арьян Тари Ханс Ниманн Шахматы

Американский шахматист Ханс Ниманн обвинил норвежца Магнуса Карлсена в том, что он подкупил своего соотечественника Арьяна Тари, чтобы тот выкрикивал оскорбления в адрес американца. 

В исковом заявлении, которое подано в окружной суд штата Миссури, Ниманн утверждает, что Карлсен и его товарищи по команде скандировали «Jukse Hans»  («мошенник Ханс» по-норвежски) в барах и на улицах Австрии во время октябрьского командного чемпионата Европы по шахматам. 

Также в заявлении говорится, что Карлсен заплатил Тари 300 евро, чтобы тот кричал с трибун «Jukse Hans» во время церемонии закрытия турнира. 

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в читтерстве, а Ниманн в ответ подал на него в суд и потребовал 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации. 

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

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15 комментариев

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Paikesen
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Ответ leningrad
Кажется Ниманн продешевил.Почему подан иск на 100 миллионов, а не на 100 триллионов?
Ниманн - Доктор Зло
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Onion
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Ответ antineutrino
не понял, а выкрики такого содержания - это нарушение закона? оплата за выполненную работу - противозаконно? по-моему "подкуп" - это нечто другое
Выкрики такого содержания - это идиотизм.
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Вячеслав Суворов
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Пора Ниману переходить в домино.
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Di Behemoth
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Ответ leningrad
Кажется Ниманн продешевил.Почему подан иск на 100 миллионов, а не на 100 триллионов?
Не уверен, но это вродь как максимальная сумма по закону была.
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Жечка Дырова
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Скоро Ниманну шахматисты руку подавать не будут, будет изгоем в шахматном сообществе
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R Air
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Тут должен появится гиф из начала санта барбары. но sports в гиф не умет даже 2023
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Александра Александрова
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Да нету у него шансов )
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dmitromixailuk
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Помнится, когда то карлсена обыгрывал в приложении шахмат на айфоне, как он чемпионом стал непонятно. Походу купил всех
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dmitromixailuk
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Ага, Карлсен шахматный король, всех вас закрытыми глазами обыгрывает, а вы все злитесь
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mr kovalsky
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Ответ Forza
Ниманн золотую жилу нашёл. Это практически как мальчик аутист и Криштиану Роналду. Теперь он с Карлсена до конца жизни не слезет.
Да только вот, если за мальчика заступались многие, то тут 95% шахматного мира за лучшего игрока и Ниману вряд ли кто то отдаст 100 лямов
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antineutrino
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не понял, а выкрики такого содержания - это нарушение закона? оплата за выполненную работу - противозаконно?
по-моему "подкуп" - это нечто другое
0
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Yaroslove
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В критический момент матча Фишер — Спасский в Рейкьявике Ефим Геллер заподозрил, что кресло американца излучает особые лучи, мешающие его подопечному сосредоточиться. Иных причин слабой игры Спасского тренер найти не мог. И правда, когда кресло Фишера разобрали по винтикам, выяснилось, что подозрения были не напрасны: в нем обнаружились две дохлые мухи!
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
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А откуда Ниманн может знать точную сумму? Ему перевод со Сбера переслали?
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leningrad
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Кажется Ниманн продешевил.Почему подан иск на 100 миллионов, а не на 100 триллионов?
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Forza
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Ниманн золотую жилу нашёл. Это практически как мальчик аутист и Криштиану Роналду. Теперь он с Карлсена до конца жизни не слезет.
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