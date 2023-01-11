Американский шахматист обвинил норвежца в том, что он подкупил своего соотечественника Арьяна Тари, чтобы тот выкрикивал оскорбления в адрес американца.

В исковом заявлении, которое подано в окружной суд штата Миссури, Ниманн утверждает, что Карлсен и его товарищи по команде скандировали «Jukse Hans» («мошенник Ханс» по-норвежски) в барах и на улицах Австрии во время октябрьского командного чемпионата Европы по шахматам.

Также в заявлении говорится, что Карлсен заплатил Тари 300 евро, чтобы тот кричал с трибун «Jukse Hans» во время церемонии закрытия турнира.

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в читтерстве, а Ниманн в ответ подал на него в суд и потребовал 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации.

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?