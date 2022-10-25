Уэсли Со: «Ниманна никто раньше не знал. Карлсен заметил что-то странное и снялся с турнира – я ему аплодирую за это»
Американский шахматист Уэсли Со поделился мнением о том, что его товарища по сборной Ханса Ниманна подозревают в читерстве..
«Это безумие. На таком уровне все друг друга знают. Читерить – огромный риск, твоя карьера может быть окончена, твое имя тоже под угрозой.
Ниманну недавно исполнилось 19 лет, его никто до этого скандала не знал. Магнус Карлсен увидел что-то странное и снялся с турнира – я ему аплодирую за это», – рассказал Со.
Комментарии