Уэсли Со: «Ниманна никто раньше не знал. Карлсен заметил что-то странное и снялся с турнира – я ему аплодирую за это»

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Американский шахматист Уэсли Со поделился мнением о том, что его товарища по сборной Ханса Ниманна подозревают в читерстве..

«Это безумие. На таком уровне все друг друга знают. Читерить – огромный риск, твоя карьера может быть окончена, твое имя тоже под угрозой.

Ниманну недавно исполнилось 19 лет, его никто до этого скандала не знал. Магнус Карлсен увидел что-то странное и снялся с турнира – я ему аплодирую за это», – рассказал Со.

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