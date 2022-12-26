Карлсен о ЧМ по рапиду и блицу: «Что буду делать, если встречусь с Ниманном? Увидите, когда это произойдет»

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен ответил на вопрос о соперничестве с американским гроссмейстером Хансом Ниманном.

26-30 декабря оба шахматиста выступят на чемпионате мира по блицу и рапиду в Алматы. Ранее Карлсен заявлял, что не хочет играть с Ниманном, так как американец в прошлом был уличен в читерстве на онлайн-турнирах.

– Что вы будете делать, если встретитесь с Ниманном?

– Вы увидите, когда это произойдет.

– Уже составили план на этот счет?

– Как я уже и сказал, мы это увидим, – ответил Карлсен.

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами