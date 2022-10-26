«Ниманн виноват, что использовал компьютер в онлайн-турнире, но не виноват в том, в чем его обвиняют». Гроссмейстер Дреев о читерском скандале

Российский гроссмейстер Алексей Дреев поделился мнением об американце Хансе Ниманне, которого подозревают в жульничестве.

«История, которая неизвестно когда и чем закончится. Хочу как в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» сказать: «Ниманн виноват. Но Ниманн не виноват». Виноват в том, что использовал компьютер в онлайн-турнире, когда ему было 12 лет, и в этом он признался, но не виноват в том, в чем его обвиняют.

На турнире с Карлсеном он не использовал компьютер. Я внимательно смотрел эту партию и не нашел компьютерных следов. За время игры есть ошибки с обеих сторон. В последующих партиях также не нашел намека на компьютерную игру. Смотрел объективно и внимательно. Симпатии или антипатии к шахматистам не испытываю.

Доказательств нет! Поспешили с обвинениями. Я лично играл с Ниманном в блиц. В матче из двух партий сыграли 1:1. В первой игре я проиграл, а во второй сравнял счет. Уже тогда чувствовался потенциал», – сказал Дреев.

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