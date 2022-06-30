ФИДЕ утвердила новые правила женского турнира претендентов. Там сыграют Горячкина, Костенюк и Лагно

Международная шахматная федерация (FIDE) утвердила новые правила женского турнира претендентов. Он пройдет по системе на выбывание.
В турнире примут участие восемь шахматисток. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из четырех партий, финал – из шести, при необходимости предусмотрен тай-брейк.
Общий призовой фонд турнира составит 250 тысяч евро.
В 1/4 финала между собой сыграют россиянки Александра Горячкина и Александра Костенюк, китаянка Тань Чжунъи и россиянка Екатерина Лагно, Хампи Конеру из Индии и украинка Анна Музычук, а также китаянка Лэй Тинцзе и украинка Мария Музычук.
Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в октябре-ноябре 2022 года, финал состоится в первом квартале 2023 года. В финале победительница турнира претендентов встретится с Цзюй Вэньцзюнь из Китая.