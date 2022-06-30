ФИДЕ утвердила новые правила женского турнира претендентов. Там сыграют Горячкина, Костенюк и Лагно

Международная шахматная федерация (FIDE) утвердила новые правила женского турнира претендентов. Он пройдет по системе на выбывание.

В турнире примут участие восемь шахматисток. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из четырех партий, финал – из шести, при необходимости предусмотрен тай-брейк.

Общий призовой фонд турнира составит 250 тысяч евро.

В 1/4 финала между собой сыграют россиянки и , китаянка Тань Чжунъи и россиянка Екатерина Лагно, Хампи Конеру из Индии и украинка , а также китаянка Лэй Тинцзе и украинка .

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в октябре-ноябре 2022 года, финал состоится в первом квартале 2023 года. В финале победительница турнира претендентов встретится с из Китая.