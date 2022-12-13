Сергея Карякина допустили до выборов президента Федерации шахмат России

Гроссмейстер Сергей Карякин допущен до выборов президента Федерации шахмат России (ФШР).

По словам действующего главы ФШР Андрея Филатова, это произошло, несмотря на то что Карякин еще не представил команду, с которой пойдет на выборы.

«Состав команды, состоящей из пяти вице-президентов, мною озвучен месяц назад, а сегодня опубликованы основные итоги нашей работы и тезисы предвыборный программы, вся информация размещена в открытом доступе на сайте федерации.

К сожалению, другой кандидат на пост президента ФШР, гроссмейстер Сергей Карякин, несмотря на неоднократные просьбы, пока не представил команду, вместе с которой он идет на выборы.

Несмотря на это, прошу внести в списки для голосования кандидата в президенты ФШР Сергея Карякина, чтобы он мог на XV Съезде шахматистов России представить свою команду и программу развития шахмат на четырехлетний период», – сказал Филатов.

Выборы президента ФШР пройдут 17 декабря в Москве.