Александр Грищук: «После того, как Карякин попытался подставить разом десятки своих коллег, как человек он для меня перестал существовать»
Российский гроссмейстер Александр Грищук рассказал, что крайне негативно относится к решению Сергея Карякина баллотироваться на должность президента Федерации шахмат России (ФШР).
2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула Карякина на пост главы ФШР.
17 декабря в Москве пройдет съезд организации, где ключевым вопросом станут выборы президента и его заместителей.
«Сразу хочу подчеркнуть две вещи. Первое – лично мне он ничего плохого не сделал, и второе – шахматист он, безусловно, выдающийся.
При этом, отношение к выдвижению Сергея у меня крайне негативное. После того, как он несколько месяцев назад походя попытался подставить разом десятки моих и своих коллег (можете найти его пост в телеграме), как человек он для меня перестал существовать.
Поэтому в случае его победы на выборах я буду вынужден прервать любые отношения с ФШР, чего мне бы совершенно не хотелось», – сказал Грищук.
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