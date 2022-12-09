Александр Грищук: «После того, как Карякин попытался подставить разом десятки своих коллег, как человек он для меня перестал существовать»

Российский гроссмейстер рассказал, что крайне негативно относится к решению баллотироваться на должность президента Федерации шахмат России ( ).

2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула Карякина на пост главы ФШР.

17 декабря в Москве пройдет съезд организации, где ключевым вопросом станут выборы президента и его заместителей.

«Сразу хочу подчеркнуть две вещи. Первое – лично мне он ничего плохого не сделал, и второе – шахматист он, безусловно, выдающийся.

При этом, отношение к выдвижению Сергея у меня крайне негативное. После того, как он несколько месяцев назад походя попытался подставить разом десятки моих и своих коллег (можете найти его пост в телеграме), как человек он для меня перестал существовать.

Поэтому в случае его победы на выборах я буду вынужден прервать любые отношения с ФШР, чего мне бы совершенно не хотелось», – сказал Грищук.

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