Александр Грищук: «После того, как Карякин попытался подставить разом десятки своих коллег, как человек он для меня перестал существовать»

Теги Александр Грищук Сергей Карякин ФШР Шахматы

Российский гроссмейстер Александр Грищук рассказал, что крайне негативно относится к решению Сергея Карякина баллотироваться на должность президента Федерации шахмат России (ФШР).

2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула Карякина на пост главы ФШР. 

17 декабря в Москве пройдет съезд организации, где ключевым вопросом станут выборы президента и его заместителей. 

«Сразу хочу подчеркнуть две вещи. Первое – лично мне он ничего плохого не сделал, и второе – шахматист он, безусловно, выдающийся.

При этом, отношение к выдвижению Сергея у меня крайне негативное. После того, как он несколько месяцев назад походя попытался подставить разом десятки моих и своих коллег (можете найти его пост в телеграме), как человек он для меня перестал существовать.

Поэтому в случае его победы на выборах я буду вынужден прервать любые отношения с ФШР, чего мне бы совершенно не хотелось», – сказал Грищук. 

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