Tata Steel Chess. Сарин победил в рапиде, Накамура – 4-й, Мамедьяров – 6-й, Со – 9-й
Индийский гроссмейстер Нихал Сарин одержал победу в рапиде на соревнованиях Tata Steel Chess в Калькутте.
3-4 декабря шахматисты также сыграют блиц-турнир.
Tata Steel Chess
Калькутта, Индия
Рапид
После 9 туров из 9
1. Нихал Сарин (Индия) – 6,5
2. Арджун Эригайси (Индия) – 6
3. Сантош Видит (Индия) – 4,5
4. Хикару Накамура (США) – 4,5
5. Гукеш Доммараджу (Индия) – 4,5
6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 4,5
7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 4,5
8. Пархам Магсудлу (Иран) – 4
9. Уэсли Со (США) – 4
10. Панаяппан Сетхураман (Индия) – 2
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 25 минут с добавлением 10 секунд, начиная с первого хода. При равенстве очков учитываются личные встречи, коэффициент уровня соперников и количество побед.
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