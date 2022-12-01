Tata Steel Chess. Сарин победил в рапиде, Накамура – 4-й, Мамедьяров – 6-й, Со – 9-й

Индийский гроссмейстер Нихал Сарин одержал победу в рапиде на соревнованиях Tata Steel Chess в Калькутте.

3-4 декабря шахматисты также сыграют блиц-турнир.

Tata Steel Chess

Калькутта, Индия

Рапид

После 9 туров из 9

1. Нихал Сарин (Индия) – 6,5

2. Арджун Эригайси (Индия) – 6

3. Сантош Видит (Индия) – 4,5

4. Хикару Накамура (США) – 4,5

5. Гукеш Доммараджу (Индия) – 4,5

6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 4,5

7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 4,5

8. Пархам Магсудлу (Иран) – 4

9. Уэсли Со (США) – 4

10. Панаяппан Сетхураман (Индия) – 2

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 25 минут с добавлением 10 секунд, начиная с первого хода. При равенстве очков учитываются личные встречи, коэффициент уровня соперников и количество побед.