Член набсовета Федерации шахмат России: «Состояние у Карпова стабильное. Надеемся, в течение недели его выпишут»

Теги происшествия Анатолий Карпов Спорт-Экспресс Шахматы

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал о состоянии двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Гроссмейстер был госпитализирован в понедельник с черепно-мозговой травмой.

«Состояние стабильное. Анатолий идет на поправку. Говорили, что в течение недели его выпишут. Но сейчас я не знаю сроков, не могу об этом сказать.

Состояние стабильное, поправляется — и слава Богу. Меня не пускают к нему, только родных пропускают. Надеемся, что в течение недели его выпишут», — сказал Степанян.

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