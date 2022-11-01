Жена Карпова: «Он в сознании, очень активный, рвется домой. Никаких недомоганий не чувствует»

Жена 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала о состоянии мужа, который был госпитализирован в понедельник с черепно-мозговой травмой.

«Известия» сообщали, что гроссмейстер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным издания, у Карпова диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

«Он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», – сказала Буланова.

Карякин о Карпове: «Погода сильно испортилась, выпал первый снег, вот и упал неудачно. Его окружение уверено, что он идет на поправку»