Непомнящий о Кубке мира на Гоа: «Можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации»

Ян Непомнящий: на Кубке мира на Гоа были не самые хорошие условия.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об условиях на Кубке мир-2025, который проходит на Гоа.

Непомнящий уступил во втором круге индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.

«Я прилетел на турнир за три дня. Мне казалось, что не такой большой временной разрыв, 2,5 часа. Но тем не менее совершенно другой климат. Очень специфическое место, не самые хорошие условия.

Понятно, когда турнир идет хорошо, то ты всегда условия хвалишь, а когда турнир идет плохо – ты на них почти всегда ругаешься. Но я очень много где играл, и, мне кажется, для одного из главных турниров – точно в топ-3 по важности в шахматном календаре в течение двух лет – можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации.



Это мой второй турнир в Индии. Прошлый раз был в 2019 году, он мне тоже не очень понравился. Условия, конечно, были лучше, но, наверное, место само по себе – Калькутта – довольно такое... Конечно, Гоа - это курорт, а Калькутта довольно большой город, очень людный, очень шумный. Везде своя специфика, но Индия – это не мое любимое место», – сказал Непомнящий.

«Пропуск турнира претендентов? Это непривычно. Немножко отдохну наконец. Цикл отбора сильно изменился. В первый раз на турнир претендентов в 2019-2020 годах я отобрался через серию Гран-при. По результатам трех турниров лучшие выступления приносили зачетные очки. Два турнира я выиграл, в третьем вылетел в первом круге.

После нововведений этого года добраться можно либо через Grand Swiss – это один турнир, который не преподносит большие сюрпризы, либо через Кубок Мира – это всегда лотерея, только еще удлиненная. Турнир, который невозможно пройти хорошо без везения», – цитируют Непомнящего РИА Новости.