  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Непомнящий о Кубке мира на Гоа: «Можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации»
4

Непомнящий о Кубке мира на Гоа: «Можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации»

Ян Непомнящий: на Кубке мира на Гоа были не самые хорошие условия.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об условиях на Кубке мир-2025, который проходит на Гоа.

Непомнящий уступил во втором круге индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.

«Я прилетел на турнир за три дня. Мне казалось, что не такой большой временной разрыв, 2,5 часа. Но тем не менее совершенно другой климат. Очень специфическое место, не самые хорошие условия.

Понятно, когда турнир идет хорошо, то ты всегда условия хвалишь, а когда турнир идет плохо – ты на них почти всегда ругаешься. Но я очень много где играл, и, мне кажется, для одного из главных турниров – точно в топ-3 по важности в шахматном календаре в течение двух лет – можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации.
 
Это мой второй турнир в Индии. Прошлый раз был в 2019 году, он мне тоже не очень понравился. Условия, конечно, были лучше, но, наверное, место само по себе – Калькутта – довольно такое... Конечно, Гоа - это курорт, а Калькутта довольно большой город, очень людный, очень шумный. Везде своя специфика, но Индия – это не мое любимое место», – сказал Непомнящий. 

«Пропуск турнира претендентов? Это непривычно. Немножко отдохну наконец. Цикл отбора сильно изменился. В первый раз на турнир претендентов в 2019-2020 годах я отобрался через серию Гран-при. По результатам трех турниров лучшие выступления приносили зачетные очки. Два турнира я выиграл, в третьем вылетел в первом круге.

После нововведений этого года добраться можно либо через Grand Swiss – это один турнир, который не преподносит большие сюрпризы, либо через Кубок Мира – это всегда лотерея, только еще удлиненная. Турнир, который невозможно пройти хорошо без везения», – цитируют Непомнящего РИА Новости.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Кубок мира
РИА Новости
logoЯн Непомнящий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Анатолий Карпов: «Выход Есипенко в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов»
25 ноября, 17:35
Андрей Есипенко: «Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело. Спасибо большое всем за поддержку, за веру!»
25 ноября, 17:07
Михаил Дегтярев: «По всей видимости, дзюдо станет первым видом спорта, где флаг России вновь поднимется над пьедесталом»
25 ноября, 16:22
Главные новости
Сергей Рублевский: «В какой-то момент не было видно конца и края санкций против команд. Но дали выступить – и мы сразу же убедительно выиграли»
26 ноября, 20:59
Полина Шувалова: «Интерес к женским шахматам, к сожалению, по-прежнему в разы меньше, чем к мужским»
26 ноября, 20:47
«Иллюзий быть не должно: бороться за первое место Есипенко будет практически нереально». Городецкий о турнире претендентов
26 ноября, 14:01
19-летний Синдаров из Узбекистана стал самым молодым в истории победителем Кубка мира по шахматам
26 ноября, 13:05
Кубок мира. Финал. Синдаров победил Вэй И на тай-брейке и выиграл турнир, Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу и отобрался на турнир претендентов
26 ноября, 12:05
Анатолий Карпов: «Выход Есипенко в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов»
25 ноября, 17:35
Андрей Есипенко: «Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело. Спасибо большое всем за поддержку, за веру!»
25 ноября, 17:07
Александр Ткачев: «Успех Есипенко показывает, что и в мужских шахматах успешно идет постепенная смена поколений»
25 ноября, 14:38
Андрей Филатов: «Есипенко необыкновенно мощно провел Кубок мира, потерпев лишь одно обидное поражение. Поздравляю его с крупным успехом»
25 ноября, 13:48
Горячкина о победе на командном ЧМ: «Считаю, что нам удалось защитить титул. Турниры, где мы не участвовали, не считаются»
24 ноября, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31