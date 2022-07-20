Песков об отказе Карлсена от матча с Непомнящим: «Это не красит Магнуса. Все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России»

Дмитрий Песков высказался об отказе Магнуса Карлсена от матча с Яном Непомнящим.

Песков – председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР).

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», – сказал пресс-секретарь президента России.

Карлсен был чемпионом мира с 2013 года. Новым соперником Непомнящего в борьбе за шахматную корону станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов в Мадриде.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего