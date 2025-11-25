Андрей Есипенко: «Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело. Спасибо большое всем за поддержку, за веру!»
Есипенко: Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, очень тяжело.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился эмоциями после бронзы Кубка мира по шахматам.
«Всем привет! Я отобрался на турнир претендентов. Эмоции просто зашкаливают.
Невероятно устал. Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело, очень сложно.
Спасибо большое всем за поддержку, за веру! Без вас было бы гораздо труднее, поэтому всем спасибо большое за сообщения, за веру.
Теперь надо отдохнуть и готовиться к турниру», — сказал Есипенко в телеграм-канале.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Андрея Есипенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости