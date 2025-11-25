Андрей Есипенко: «Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело. Спасибо большое всем за поддержку, за веру!»

Есипенко: Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, очень тяжело.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился эмоциями после бронзы Кубка мира по шахматам.

«Всем привет! Я отобрался на турнир претендентов. Эмоции просто зашкаливают.

Невероятно устал. Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело, очень сложно.

Спасибо большое всем за поддержку, за веру! Без вас было бы гораздо труднее, поэтому всем спасибо большое за сообщения, за веру.

Теперь надо отдохнуть и готовиться к турниру», — сказал Есипенко в телеграм-канале.