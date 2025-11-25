Анатолий Карпов: «Выход Есипенко в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов»

Карпов: Есипенко сможет достойно выступить в турнире претендентов.

12-й чемпион мира Анатолий Карпов поздравил Андрея Есипенко с бронзой Кубка мира по шахматам.

«Победа Андрея Есипенко и выход в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов. И вступление в число претендентов на мировую корону — это серьезный шаг в его развитии.

Я поздравляю Андрея Есипенко, он молодец. Поздравляю особенно с учетом того, что он сумел собраться после досадного поражения в матче за выход в финал. Если Андрей хорошо подготовится, то сможет достойно выступить в турнире претендентов.

Совсем недавно наши девушки выиграли командный чемпионат мира, и я их уже поздравлял с этим успехом. Они тоже умницы. Два этих достижения подтверждают то, что российские шахматисты, несмотря на все преграды, по-прежнему остаются в числе мировых лидеров», — сказал Карпов.