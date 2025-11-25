Андрей Филатов: «Есипенко необыкновенно мощно провел Кубок мира, потерпев лишь одно обидное поражение. Поздравляю его с крупным успехом»

Глава Федерации шахмат России поздравил Есипенко с бронзой Кубка мира.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил шахматиста Андрея Есипенко с выходом в турнир претендентов.

Есипенко обыграл в матче за третье место Нодирбека Якуббоева из Узбекистана.

Три лучших игрока Кубка мира выходят в турнир претендентов, который пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Там определится будущий участник матча за шахматную корону.

«Поздравляю Андрея Есипенко с выходом на турнир претендентов. Идет смена поколений, мы наблюдаем рост молодых игроков. Российский шахматист необыкновенно мощно провел Кубок мира, потерпев лишь одно обидное поражение в матче против Вэй И.

Однако после этого Андрей собрался и показал поистине чемпионский характер, уверенно обыграв Нодирбека Якуббоева в матче за третье место. Также поздравляю тренеров и секундантов нашего гроссмейстера, его семью и всех болельщиков с этим крупным успехом», – сказал Филатов.