«Норвежцы сами нарушают, а потом пытаются запретить другим. Отмороженные». Тихонов о заявлении Норвежской федерации шахмат про Карякина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Норвежскую федерацию шахмат за позицию в отношении российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Ранее организация поддержала недопуск Карякина к соревнованиям под своей эгидой.

«Всю жизнь, везде, какой бы скандал ни был, норвежцы в этом участвуют. Сами нарушают, потом пытаются запретить другим. Это у них закон. Отмороженные, думают только о себе!

Они даже как-то писали спустя 30 лет, что Тихонов выступал на допинге, поэтому их заявления не удивительны», – сказал Тихонов.

Норвежская шахматная федерация поддержала недопуск Карякина к турнирам под своей эгидой