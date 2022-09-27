Карякин о заявлении Норвежской федерации шахмат: «Очень жаль, что они смешивают политику и спорт»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил заявление Норвежской федерации шахмат о недопуске к соревнованиям.

Ранее Карякин отбыл полгода дисквалификации и получил право выступать на международном уровне. Норвежская федерация не поддержала идею о допуске россиянина.

«Норвегия пошла еще дальше и провела турнир (Norway Chess) без россиян, никаких шансов попасть туда нет. В их позиции для меня чего-то нового нет.

Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению», – сказал Карякин.

Норвежская шахматная федерация поддержала недопуск Карякина к турнирам под своей эгидой