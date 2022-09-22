В ФИДЕ объяснили, в каких случаях российские шахматисты могут выступать на международных турнирах под флагом России

В правовом департаменте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассказали, в каких случаях российские гроссмейстеры могут выступать на международных турнирах под флагом России.

«Есть две процедуры – флаг в рейтинге ФИДЕ и на конкретном соревновании.

Если говорить о первой процедуре, то те игроки, которые хотят этого, могут оставаться под флагом России. Например, под флагом России в рейтинге указан победитель турнира претендентов Ян Непомнящий.

В то же самое время при участии в конкретных соревнованиях чемпионата мира игроки, представляющие Россию, указывают на игровых столах и прочих носителях слово ФИДЕ вместо национальной федерации. Это обязательное условие участия.

Если речь идет о выступлении в обычных турнирах (не входящих в цикл чемпионата мира) – игрок имеет право выступать под флагом Федерации шахмат России.

В цикле чемпионата мира флаг России не допущен до конца текущего года. В рейтинговых турнирах спортсмены имеют право выступать под флагом Федерации шахмат России, даже если эти турниры проводятся за пределами РФ.

Однако организаторы конкретного частного турнира имеют право потребовать от спортсмена согласиться участвовать под флагом , – отметили в федерации.

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