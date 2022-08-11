«Это входило бы в противоречие с рекомендациями МОК». Гендиректор ФИДЕ заявил, что матч за шахматную корону не может проходить в России

Теги ФИДЕ Эмиль Сутовский Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Андрей Филатов Шахматы

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский заявил, что Россия на данный момент не может претендовать на проведение матча на первенство мира.

В матче сыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Ранее глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов говорил о возможности провести матч в России.

«В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ – запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью.

Еще раз напомню: ФИДЕ считает категорически неправильным исключать спортсменов из соревнований только на основании принадлежности к Российской шахматной федерации.

Я об этом не раз говорил и продолжаю отстаивать эту точку зрения. Более того, некоторые из наших партнеров после долгих дискуссий приняли эту позицию и внесли соответствующие изменения.

Вместе с тем участие сборных и проведение турниров на территории России входило бы в однозначное противоречие с рекомендациями МОК», – сказал Сутовский.

Матч за шахматную корону пройдет весной 2023 года. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны

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