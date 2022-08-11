«Это входило бы в противоречие с рекомендациями МОК». Гендиректор ФИДЕ заявил, что матч за шахматную корону не может проходить в России

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский заявил, что Россия на данный момент не может претендовать на проведение матча на первенство мира.

В матче сыграют россиянин и китаец Дин Лижэнь. Ранее глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов говорил о возможности провести матч в России.

«В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты – запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью.

Еще раз напомню: ФИДЕ считает категорически неправильным исключать спортсменов из соревнований только на основании принадлежности к Российской шахматной федерации.

Я об этом не раз говорил и продолжаю отстаивать эту точку зрения. Более того, некоторые из наших партнеров после долгих дискуссий приняли эту позицию и внесли соответствующие изменения.

Вместе с тем участие сборных и проведение турниров на территории России входило бы в однозначное противоречие с рекомендациями МОК», – сказал Сутовский.

Матч за шахматную корону пройдет весной 2023 года. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия.

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