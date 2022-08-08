Глава Федерации шахмат России об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «Ожидаемо. Это большой поступок большой личности, который я уважаю. Надеюсь, что он вернется»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов оценил решение действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена отказаться от защиты титула.

В матче за шахматную корону Карлсен должен был встретиться с россиянином Яном Непомнящим, но заявил, что не выйдет на игру из-за отсутствия мотивации. Гроссмейстеры уже боролись друг с другом за титул в 2021 году.

– Стало ли для вас неожиданным решение Магнуса отказаться от второго матча за первенство мира с Непомнящим?

– Нет, не стало. Это было ожидаемо. Это большой поступок большой личности, который я уважаю. Я надеюсь, что он вернется. Каждый матч – это дикая нагрузка, и играть шестой матч за первенство мира безумно трудно.

У нас и так многие шахматисты находятся далеко не на лучшем психоэмоциональном уровне, испытывая большие перегрузки и будучи нестабильными. А Карлсен сыграл пять матчей, и вроде бы в форме.

– Способна ли России в данный момент организовать проведения матча за первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем (новым соперником россиянина – Sports.ru)?

– Как вы знаете, из России была перенесена [Всемирная] шахматная олимпиада. Мы надеемся, что все ограничения будут сняты, и что матч за первенство мира пройдет в Москве. Возможно и проведение чемпионского матча среди женщин, например в Санкт-Петербурге.

Если система управления будет правильно сформирована, то у нас будут шансы на рассмотрение этих вопросов на совете. Мы должны вернуть флаг, герб и гимн России на международных турнирах. Надеемся, что мы станем первой из национальных федераций, кому удастся это сделать и вернуться в нормальную спортивную жизнь, – заявил Филатов.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

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