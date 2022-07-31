Ян Непомнящий: «Очень надеюсь, что «Спартак» не сыграет как в прошлом сезоне – не закончит чемпионат на десятом месте»

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Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, какого результата ждет от «Спартака» в этом сезоне. 

«К сожалению, в последнее время хожу на стадион болеть за «Спартак» не так часто. Как болельщик очень надеюсь, что «красно-белые» не сыграют как в прошлом сезоне – не закончат чемпионат на десятом месте.

Сегодня играет «Спартак» свой первый домашний матч, надеюсь, победит. («Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 – Sports.ru). А что будет в конце этого сезона с командой – посмотрим. Очень много изменений и в клубе, и в лиге», – сказал Непомнящий.

Чемпионат России. «Спартак» разгромил «Оренбург», ЦСКА упустил победу над «Пари НН», «Ростов» – «Химки»

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