Шахматный робот травмировал палец ребенку во время турнира в Москве

Шахматный робот нанес травму мальчику на турнире в Москве.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин. Во время партии робот сильно придавил палец ребенка к доске – видео инцидента показал телеграм-канал Baza.

«Этот робот играет уже давно, лет 15. Ничего серьезного не случилось, мальчик потом вышел на награждение. С ним все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил.

Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать. Это крайне редкий случай, на моей памяти вообще первый.

Робот этот уникальный, он выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств. Надо, видимо, дополнительно предупреждать детей.

Крайне странно, что это случилось, но случилось, бывает такое», – заявил Смагин.