Призера ЧЕ по велотреку Диану Климову сбила машина. Она сломала позвонок и была прооперирована

Призер чемпионата Европы по велотреку Диана Климова сообщила, что прооперирована после того, как ее сбила машина во время тренировки.

«4 июля, во время тренировки в Тюмени на объездной дороге меня сбила машина. Я сразу почувствовала, что не смогу встать, в голове летали звездочки и чувствовалась боль в пояснице. Водитель вызвал скорую, после обследований в больнице мне сообщили о переломе позвонка в поясничном отделе.

Вся жизнь резко изменилась. Я была уверена, что смогу ходить и двигаться, потому что чувствовала все части тела. Был вопрос времени, когда я смогу встать на ноги? Будут ли мне делать операцию? С чем придется столкнуться?

Благо моя семья, друзья, все руководство Тюменской и Тульской области протянули руки помощи и сказали что они со мной. Благодаря каждому из вас мне становилось легче, каждое слово поддержки как свет.

В скором времени мне сделали КТ и сказали, что имеется осколок, который сдавливает спинной мозг и нужно оперативное вмешательство. Президент Федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрий Александрович Баранчук взял все в свои руки и нашел лучшего врача, который и сделал мне операцию.

Теперь я обладатель металлоконструкции в трех позвонках, иду на поправку и уже встаю на ноги! Восстановление началось, теперь я в периоде ожидания, пока срастется позвонок, уже делаю гимнастику, и в скором времени меня выпишут из больницы на волю. Этот сезон я завершила, вернусь уже в следующем», – написала Климова.

Климова выступает за команду Marathon-Tula.

«Мы с нашей гонщицей постоянно на связи и окажем всю необходимую помощь в ее восстановлении. Диана – важная часть нашей команды. Желаем ей скорейшего выздоровления», – сказал генеральный менеджер команды Александр Егоров «Матч ТВ».