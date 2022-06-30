Магнус Карлсен примет участие в турнире Мировой серии покера в Лас-Вегасе

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступит на турнире в рамках Мировой серии покера в Лас-Вегасе.

Мировая серия покера (World Series of Poker, WSOP) считается самой престижной серией покерных турниров в мире. Турнира с названием «чемпионат мира по покеру» не существует, однако WSOP неофициально считается таковым.

«Будет интересно сделать это раз в жизни – сыграть на чемпионате мира. Надеюсь хорошо проявить себя», – сказал Карлсен.

Гроссмейстер отметил, что считает победу нереальной для себя, однако надеется на свое мастерство и удачу.

Турнир WSOP в Лас-Вегасе пройдет с 3 по 6 июля.