«Непомнящий, пройдя через унижение, которое устроил ему Карлсен, сумел его скомпенсировать отличной игрой и результатом». Гроссмейстер Смагин о турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил игру Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

На данный момент Непомнящий лидирует по итогам шести туров. На втором месте идет американец Фабиано Каруана, который отстает на полбалла.

«Непомнящий и Каруана серьезно оторвались от своих соперников – их отрыв выглядит весомым. Хотя перед турниром, если Каруана мне казался одним из фаворитов, то сейчас в игре у него ушло то главное, что его отличало, – решительность.

Очень показательный был момент как раз в партии против Яна, когда имея объективное преимущество, он попросту сдрейфил. Решил, что ничья – тоже неплохой результат, побоялся проиграть. Вот это «вдруг» – раньше у него этого не было, он был бесстрашен. Я думаю, что потеря этого качества может сыграть определяющую роль в борьбе за победу на турнире.

Ян – наоборот, пройдя через то унижение, которое устроил ему Карлсен в матче на первенстве мира, он его сумел скомпенсировать и отличной игрой, и результатом. Мол: «Ребята, говорите что хотите, но вот итоговая таблица». Мне кажется, что у него пока в этом плане все неплохо получается», – отметил Смагин.

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