Анатолий Карпов: «Непомнящему нужно много работать психологически. Пока это его главное слабое место»

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Анатолий Карпов Ян Непомнящий Шахматы

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал игру Яна Непомнящего на турнире претендентов.

После восьми туров Непомнящий лидирует с преимуществом в балл.

«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на Магнуса Карлсена.

А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то в шахматной серии он может бороться. Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место», – рассказал Карпов.

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