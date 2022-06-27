Анатолий Карпов: «Непомнящему нужно много работать психологически. Пока это его главное слабое место»

12-й чемпион мира по шахматам прокомментировал игру Яна Непомнящего на турнире претендентов.

После восьми туров Непомнящий лидирует с преимуществом в балл.

«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на .

А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то в шахматной серии он может бороться. Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место», – рассказал Карпов.