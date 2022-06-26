Яну Непомнящему запретили использовать термос с логотипом «Норникеля» на турнире претендентов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему использовать термос с логотипом компании «Норильский никель».

Во время турнира претендентов, который проходит в Мадриде, шахматиста попросили убрать термос с игрового стола. Логотип компании, которая спонсирует Непомнящего, был также размещен на пиджаке спортсмена.

«Согласно контракту игроки должны подать запрос, чтобы им разрешили носить логотипы своих частных спонсоров.

Этот запрос может быть отклонен, если деятельность спонсора идет вразрез с политикой ФИДЕ и Международного олимпийского комитета (алкогольные и табачные изделия), местными законами (ставки) или если спонсор игрока находится в конфликте со спонсорами мероприятия.

В нынешних условиях под эту категорию попадают и российские государственные компании. В большинстве случаев, за исключением упомянутых выше, это разрешено, но взамен игрока просят сделать что-то для ФИДЕ, например, принять участие в тренировке талантов или провести сеанс одновременной игры», – объяснили в ФИДЕ.