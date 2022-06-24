Сергей Шипов: «У Непомнящего два соперника: Каруана и он сам. Если Ян потеряет баланс между холодным рассудком и давлением нервной системы, может случиться спад»

Гроссмейстер Сергей Шипов подвел промежуточные итоги первого круга турнира претендентов, в котором после восьми туров лидирует россиянин .

— Вас не удивляет, что лидерство на турнире претендентов захватил Ян Непомнящий?

— Нет, не удивляет. Я изначально называл его одним из трех фаворитов наряду с Дин Лижэнем и . Так что пусть удивляются те, кто недооценивал Яна. Человек просто делает свою работу и играет в свою силу. Так иногда бывает, что удается побеждать. Другое дело, что не у всех это выходит.

Например, китайский дракон (Лижэнь), которого изначально опасались все, а у букмекеров он был вообще на первой позиции, пока держится достаточно скромно. На самом деле он играет очень здорово, просто не использует свои шансы.

У Яна, чувствую, сейчас такое же состояние, какое было на турнире претендентов в Екатеринбурге во время первого круга. Просто вижу полную концентрацию, колоссальную мотивацию. Команда работает. Ему комфортно рядом со своими помощниками. Показывает то, что должен показывать за мелкими исключениями. Отдельные неприятности по ходу партий были, но он боролся как спортсмен. Бывают кочки, бывают какие-то промахи и повороты. Ничего страшного. Он играет очень хорошо.

— Некоторые считают, что у Непомнящего сейчас только один соперник — Каруана. Может ли кто-то еще вклиниться в эту борьбу?

— У него два соперника: Каруана и он сам. Если одну партию Ян все-таки проиграет, то что произойдет дальше? Все вспоминают шестую партию матча на первенство мира. Если Ян потеряет баланс между холодным рассудком, творческим поиском и давлением этой нервной системы, то может случиться резкий спад. Самое главное для Яна сейчас не проигрывать. Тогда он будет лидировать и сохранять хорошие шансы.

Фабиано предсказуемо играет. Он так действует всегда. Какой-то плюс он неизбежно наберет. Поэтому Яну просто нужно получить на пол-очка больше.

— Сейчас 9-й тур, в котором сойдутся Непомнящий и Каруана, выглядит ключевым. Согласны?

— Да, конечно. Все-таки Каруана будет играть белыми фигурами. Эту партию проигрывать ни в коем случае нельзя, – сказал Шипов.