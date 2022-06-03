Шипов о награждении Карякина медалью «За заслуги перед Отечеством»: «Не мне судить о политических нюансах, но в шахматах он добился огромных успехов»

Теги Анатолий Карпов Сергей Карякин Сергей Шипов Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Шипов оценил новость о награждении Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Не мне судить о политических нюансах, но в шахматах он добился огромных успехов.

Конечно, его вклад в развитие спорта и популяризацию шахмат огромен, хотя Анатолий Карпов добился успехов в десять раз больше.

У нас в стране много великих чемпионов, но Карякин действительно сделал немало, готов подтвердить, заслужил», – сказал Шипов.

Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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