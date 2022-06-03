Шипов о награждении Карякина медалью «За заслуги перед Отечеством»: «Не мне судить о политических нюансах, но в шахматах он добился огромных успехов»

Российский гроссмейстер Сергей Шипов оценил новость о награждении Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Не мне судить о политических нюансах, но в шахматах он добился огромных успехов.
Конечно, его вклад в развитие спорта и популяризацию шахмат огромен, хотя Анатолий Карпов добился успехов в десять раз больше.
У нас в стране много великих чемпионов, но Карякин действительно сделал немало, готов подтвердить, заслужил», – сказал Шипов.
Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени