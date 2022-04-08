Анатолий Карпов: «Если федерация ставит Анну и Марию Музычук в такие условия, они просто перейдут в шахматную федерацию другой страны»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил поступок украинских шахматисток Марии и Анны Музычук, отказавшихся поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов.

Ранее сестры Музычук отказались подписать письмо с соответствующим предложением Федерации шахмат Львовской области.

«Они замечательные шахматистки высочайшего уровня. Насколько я знаю, по рождению они связаны со Львовской областью, но если федерация ставит их в такие условия, значит, они просто перейдут в шахматную федерацию другой страны.

Могут ли с ними что-то сделать на Украине за их позицию? Они же по национальности украинки, всегда играли за свою страну. Если бы были русскими, тогда можно было бы говорить про русофобские настроения», – сказал Карпов.

Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук исключат из региональной федерации за отказ поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов