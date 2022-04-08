Карякин об отказе украинок Музычук поддержать отстранение российских шахматистов: «Для них спортивные принципы – не пустой звук, и они привыкли побеждать за доской»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил поступок украинских шахматисток Марии и Анны Музычук, отказавшихся поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов.

Сообщалось, что сестры Музычук отказались подписать письмо с соответствующим предложением Федерации шахмат Львовской области.

«Я считаю, что Мария и Анна Музычук являются прекрасными спортсменками и великими шахматистками. Я их знаю с детства, но понятно, что сейчас мы находимся по разные стороны баррикад.

Но в целом я их очень уважаю как шахматисток и уверен, что для них спортивные принципы не пустой звук и они привыкли побеждать за доской. Поэтому скажу, что их решение меня сильно не удивило и я считаю, что оно правильное», – заявил Карякин.

Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук исключат из региональной федерации за отказ поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов