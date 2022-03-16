Карякин об отстранении сборных России и Беларуси: «Настоящее спортивное преступление. За что нужно наказывать ни в чем не виновных спортсменов – загадка»

Российский гроссмейстер прокомментировал решение Международной шахматной федерации ( ) отстранить сборные России и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации.

Российские и белорусские шахматисты могут выступать в личных турнирах под флагом ФИДЕ.

«Исключение сборных России и Беларуси я расцениваю как настоящее спортивное преступление. Потому что все дебаты между шахматистами должны решаться за шахматной доской. Мы совершенно забыли лозунг «Спорт вне политики»: на самом деле мы видим, что спорт еще как в политике.

Мне очень жаль сборные России и Беларуси, которые вообще ни за что пострадали. Более того, могу отметить, что большинство шахматистов вообще никак не высказывались.

У кого-то одно мнение, у кого-то – второе, но в целом большинство молчало. И за что нужно наказывать ни в чем не виновных спортсменов – большая загадка», – сказал Карякин.