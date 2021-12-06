Ян Непомнящий: «Мы с Дубовым тоже пару лет занимались совместно, поэтому ему логичнее было, на мой взгляд, сохранять нейтралитет»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал информацию о том, что еще один россиянин Даниил Дубов помогал норвежцу Магнусу Карлсену в подготовке к матчу за шахматную корону.

Ранее Карлсен защитил звание чемпиона мира, обыграв Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

– Прежде всего это, по-моему, деловой момент, потому что Даниил сотрудничает с командой Карлсена с 2018 года. С другой стороны, мы с ним тоже примерно пару лет занимались совместно, поэтому ему логичнее было, на мой взгляд, сохранять нейтралитет.

Но от лица команды мы должны поблагодарить Дубова, потому что самые большие шансы на победу в отдельных партиях у меня были после тех идей, которые, судя по всему, принадлежат «перу» Даниила.

– Какие партии имеются в виду?

– Прежде всего, это вторая партия. Очень интересная идея в каталоне, нужно отдать должное. Если до этой партии были некоторые сомнения относительно того, входит ли Даниил в команду Магнуса, то после нее они практически исчезли.

Также, насколько я понимаю, в шестой партии порядок ходов был избран не без влияния Дубова. В принципе, и там, и там у меня были довольно неплохие шансы на победу. Так что, помимо прочего, хочу поздравить его с большим успехом!

– Дубов считает, что команда Магнуса превзошла вашу в дебютной подготовке. А вы что об этом думаете?

– Очень сложно сказать. Дебюты были довольно специфическими. Мы старались играть принципиально, проверяли различные концепции в анти-Маршале, а соперник подавал с разных рук. Мне кажется, сейчас очень сложно получить хоть что-то белыми.

Во второй партии, правда, завязалась довольно неконтролируемая борьба – это успех тренерского штаба Магнуса и лично Даниила! Но если без шуток, то идея очень хорошая. А так, мы получали где-то чуть получше, где-то сильно получше, однако надо отдать должное Магнусу: он играл очень сильно на выходе из дебюта, – сказал Непомнящий.

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