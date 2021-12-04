Дубов о помощи Карлсену перед матчем с Непомнящим: «Шахматы – индивидуальный спорт. Раздувать большую национальную историю абсурдно»

Российский гроссмейстер рассказал, что столкнулся с критикой, так как входил в команду норвежца при подготовке к матчу за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

Карлсен защитил титул чемпиона мира, обыграв Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

– Работа началась еще до начала претендентского. Меня спросили, как отношусь к идее помогать. Ответил, что отношусь нормально. Это, наверное, первая вещь, которую я хотел бы обозначить по поводу довольно странной критики. В нормальных командах все договоренности формируются заранее. Необязательно ждать, кто выиграет претендентский, чтобы начать подготовку.

– Когда Ян выиграл в турнире претендентов, у вас были мысли, что будет хейт в ваш адрес из-за сотрудничества с Магнусом?

– То, что кому-то может не понравиться, – это не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Сравнительно спокойно к этому отношусь. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Когда люди говорят про державу и сборную России, то это именно сборная России. Тут ведь не Россия против Норвегии.

– А если бы были именно сборные?

– Тогда я, конечно, скорее всего, не помогал бы норвежцам, но тут именно Непомнящий против Карлсена. Ну и в команде Яна были не только россияне, насколько я понимаю. Здесь, условно, блондин против брюнета. Ты помогаешь человеку, с которым у тебя лучше отношения. Или который делает лучше предложение. Или, как в моем случае, с которым гораздо полезнее поработать, на мой взгляд. Поединок двух человек. Индивидуальный вид спорта. Раздувать большую национальную историю мне кажется абсурдным.

– Как думаете, откуда у людей берутся такие взгляды, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином?

– Не знаю откуда. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции – все против нас, все – враги. Особенно если у нас что-то не получается. Вообще логически на это все можно взглянуть иначе. С точки зрения сборной России: один из лучших российских шахматистов, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории – набрался опыта, который поможет в карьере.

Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте свои – чужие. Наверное, это вопрос восприятия.

Те, кто критикуют, почему-то считают, что команда Яна и сборная России – это одно и то же. На мой профессиональный взгляд, это абсолютно разные вещи. Я с большой ответственностью, гордостью и удовольствием играю за сборную России. Для меня это многое значит. Я играл и бесплатно, и через не могу, потому что важно.

Другой вопрос: почему я должен помогать команде людей, к которым я отношусь нейтрально или с неприязнью? Тут связи не вижу. Для меня это матч между людьми, к одному из которых я отношусь чуть лучше. Ну и к команде которого я отношусь намного лучше. Плюс именно эта команда меня пригласила. Не видел повода отказываться от опыта работы с сильнейшим шахматистом в истории и помочь приятелям, – сказал Дубов.

Поговорили с чемпионом по быстрым шахматам: считает Карлсена лучшим в истории, называет Навального пропагандистом и критикует Путина

Вы не следите за шахматами, а там – удивительный мир. Интервью нашего чемпиона о договорняках, обманщиках, Путине и Навальном