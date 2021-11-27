Сергей Карякин: «Непомнящий сегодня зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о поражении Яна Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сейчас Карлсен лидирует в матче со счетом 6:3.

«Нельзя сказать, что до 26-го хода Ян мог выиграть, но он ставил проблемы Магнусу, в какой-то момент был лучше, но партия была ближе к ничьей. Защищающийся стороной был Карлсен, и Непомнящий хорошо вел партию.

Потом произошел зевок, который просто невозможно объяснить. Не знаю причин, но они не шахматные. Ян даже в блице себе такое не позволяет. Я очень удивлен и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов.

Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл – сегодня зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи. Понятное дело, что сейчас Карлсен – огромнейший фаворит, 90-95% на его победу. Но Яну нужно сделать все от него зависящее.

Мы уже соскучились по хорошим и интересным шахматам. Нужно попробовать выиграть одну партию, может быть, появится надежда на сохранение матча», – сказал Карякин.

Непомнящий зевнул – и Карлсен растерзал его за ошибку: 9-я партия матча за шахматную корону тоже за Магнусом

Магнус Карлсен: «Партия не должна отдаваться таким образом, как это сделал Непомнящий. Он был слишком оптимистичен»