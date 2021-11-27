Магнус Карлсен: «Партия не должна отдаваться таким образом, как это сделал Непомнящий. Он был слишком оптимистичен»

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил свою победу над россиянином Яном Непомнящим в девятой партии за звание чемпиона мира по шахматам.

Сейчас норвежец лидирует в матче со счетом 6:3.

– Виши Ананд сказал, что это почти что печально. А каково это для тебя?

– Не печально, конечно же. Но понятно, что не должно происходить то, что партия отдается таким вот образом, как это сделал он.

– Как ты можешь объяснить то, что произошло?

– Мне кажется, он был слишком оптимистичен и чувствовал: «Я выиграл пешку, сейчас можно рисковать». На этот момент у меня уже была проблема со временем. Так что я могу понять, что он был настроен очень оптимистично. Ему не повезло после того, как он допустил ошибку. Партия проиграна вдрызг.

– Ты лидируешь с преимуществом в три очка…

– Сейчас все выглядит очень хорошо. Не фантастическая игра сегодня, но сейчас это не имеет значения, – сказал Карлсен в эфире канала NRK.

Непомнящий зевнул – и Карлсен растерзал его за ошибку: 9-я партия матча за шахматную корону тоже за Магнусом