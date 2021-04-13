Песков о снятии флага РФ на ЧМ по шашкам: «Досадное происшествие. Но председатель федерации шашек Польши уже извинился»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент со снятием российского флага во время чемпионата мира по шашкам в Польше.

Организаторы турнира убрали российский флаг со стола по ходу матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской.

«Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным.

Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче (раунде – Sports.ru). И, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим пришествием», – сказал Песков.

В Польше российский флаг убрали со стола во время финала чемпионата мира по шашкам