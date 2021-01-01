В Польше российский флаг убрали со стола во время финала чемпионата мира по шашкам

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В Польше организаторы чемпионата мира по шашкам убрали российский флаг со стола по ходу матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской.

Инцидент произошел во время партии – организаторы отклеили стикер с фамилией россиянки с изображением российского триколора, а затем убрали флаг, стоявший на столе. 

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать.

Польская сторона не совершила ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны.

FMJD (Всемирная организация шашек) проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA», – приводит слова экс-президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого «Чемпионат».

После четырех раундов Тансыккужина уступает Садовской в борьбе за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Для победы нужно набрать 54 очка.

Садовская ведет со счетом 32:16. Матч за титул завершится 3 мая.

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