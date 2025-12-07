Богдан Гуськов и Ян Блахович завершили бой вничью на UFC 323

На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Богданом Гуськовым . Поединок завершился вничью (29-28, 28-28, 28-28).

Гуськов шел на серии из четырех побед. Последний раз он проигрывал в 2023 году Волкану Оздемиру.

Блахович не выигрывал три боя подряд (два поражения и ничья), последняя победа – над Александром Ракичем в 2022 году.

«Покупали картошку по 14 рублей, чтобы оставалось на майонез». Возможно, этот боец UFC прожил часть вашей жизни