Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston
UFC обновил главный бой турнира в Техасе.
Шон Стрикленд (29-7) и Энтони Эрнандес возглавят турнир серии UFC Fight Night, который состоится 21 февраля в Хьюстоне.
В феврале Стрикленд проиграл решением Дрикусу дю Плесси.
Эрнандес в августе победил удушающим приемом Романа Долидзе.
UFC в марте проведет турнир серии Fight Night в Лондоне
Шон Стрикленд: «Отказался драться с Эрнандесом в Австралии. Давайте лучше организуем бой в США»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости