Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston

UFC обновил главный бой турнира в Техасе.

Шон Стрикленд (29-7) и Энтони Эрнандес возглавят турнир серии UFC Fight Night, который состоится 21 февраля в Хьюстоне.

В феврале Стрикленд проиграл решением Дрикусу дю Плесси.

Эрнандес в августе победил удушающим приемом Романа Долидзе.

