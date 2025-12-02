1

Ламонт Роуч: «Думаю, Стивенсон победит Лопеса. Потом будет шанс для нашего мегабоя»

Роуч рассчитывает на бой со Стивенсоном.

Американец Ламонт Роуч-младший считает, что Шакур Стивенсон победит Теофимо Лопеса.

«Отличный бой. Не могу дождаться, когда это произойдет. Думаю, что Шакур победит. Потом будет шанс для нашего мегабоя», – сказал Роуч.

Напомним, поединок Стивенсона и Роуча за пояса WBO и The Ring в первом полусреднем весе возглавит турнир The Ring VI, который состоится 31 января в Нью-Йорке.

Стивенсон – о поединке Топурии и Кроуфорда в MMA: «Не удивился бы, если б Теренс нокаутировал или насмерть его задушил»

Стивенсон – о поединке Канело – Кроуфорд: «Не вижу в нем больших заслуг Уайта. Турки устроил все эти бои. Он меняет бокс»

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3234 голоса
ДаПетр Ян
НетМераб Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoбокс
logoШакур Стивенсон
Ламонт Роуч
logoТеофимо Лопес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивенсон советует Кроуфорду уйти из бокса: «Время пришло. Ему больше нечего доказывать»
17 сентября, 07:44
Стивенсон – Канело: «В спорте много мягких бойцов, которые боялись драться против сильных соперников. Ты не боишься поставить все. Легенда!»
14 сентября, 13:20
Шакур Стивенсон: «Усик – это невероятно. 38 лет, никто не знает, как с ним справиться. Пример для подражания»
19 июля, 22:52
Главные новости
Геннадия Головкина включили в Зал славы бокса
вчера, 19:46
Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC
вчера, 17:39
Кроуфорд – президенту WBC Сулейману: «Парень, я ничего тебе не заплачу. Почему я должен платить за то, чтобы носить твой пояс? Ты плати мне»
вчера, 16:53
Шара Буллет: «Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой»
вчера, 15:48
Альберт Туменов проведет бой с Магомедрасулом Гасановым на АСА 200
вчера, 15:35
Внук Мухаммеда Али подерется на турнире IBA.PRO 13 в Дубае
вчера, 14:27
UFC 323: Двалишвили против Яна, Пантожа – Ван и другие бои
3 декабря, 14:20
Роберт Уиттакер: «Мераб стал лучше в стойке. Не знаю, что нужно сделать Яну для победы»
вчера, 13:35
Джонс – о встрече с Емельяненко: «Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. Горжусь этим»
вчера, 13:16
Белал Мухаммад: «Гэрри трижды ткнул мне в глаз. Правила нужно менять, должны быть последствия»
вчера, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото