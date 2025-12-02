Ламонт Роуч: «Думаю, Стивенсон победит Лопеса. Потом будет шанс для нашего мегабоя»

Роуч рассчитывает на бой со Стивенсоном.

Американец Ламонт Роуч-младший считает, что Шакур Стивенсон победит Теофимо Лопеса .

«Отличный бой. Не могу дождаться, когда это произойдет. Думаю, что Шакур победит. Потом будет шанс для нашего мегабоя», – сказал Роуч.

Напомним, поединок Стивенсона и Роуча за пояса WBO и The Ring в первом полусреднем весе возглавит турнир The Ring VI, который состоится 31 января в Нью-Йорке.

