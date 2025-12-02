Ламонт Роуч: «Думаю, Стивенсон победит Лопеса. Потом будет шанс для нашего мегабоя»
Роуч рассчитывает на бой со Стивенсоном.
Американец Ламонт Роуч-младший считает, что Шакур Стивенсон победит Теофимо Лопеса.
«Отличный бой. Не могу дождаться, когда это произойдет. Думаю, что Шакур победит. Потом будет шанс для нашего мегабоя», – сказал Роуч.
Напомним, поединок Стивенсона и Роуча за пояса WBO и The Ring в первом полусреднем весе возглавит турнир The Ring VI, который состоится 31 января в Нью-Йорке.
Стивенсон – о поединке Топурии и Кроуфорда в MMA: «Не удивился бы, если б Теренс нокаутировал или насмерть его задушил»
Стивенсон – о поединке Канело – Кроуфорд: «Не вижу в нем больших заслуг Уайта. Турки устроил все эти бои. Он меняет бокс»
Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3234 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости