Ислам Махачев: «После Маддалены будет Усман»

Ислам Махачев назвал следующего соперника.

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев хочет подраться с Камару Усманом , если победит Джека Делла Маддалену .

«После Джека будет Камару Усман. У него больше всего защит в полусреднем весе. И сейчас он в хорошей позиции», – сказал Махачев.

Усман выиграл пояс полусреднего веса UFC в марте-2019, после чего провел пять успешных защит. После этого Камару дважды проиграл Леону Эдвардсу и Хамзату Чимаеву. В последнем бою Усман победил Хоакина Бакли.

Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября за титул в полусреднем весе.

Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы»