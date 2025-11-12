Ислам Махачев: «После Маддалены будет Усман»
Ислам Махачев назвал следующего соперника.
Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев хочет подраться с Камару Усманом, если победит Джека Делла Маддалену.
«После Джека будет Камару Усман. У него больше всего защит в полусреднем весе. И сейчас он в хорошей позиции», – сказал Махачев.
Усман выиграл пояс полусреднего веса UFC в марте-2019, после чего провел пять успешных защит. После этого Камару дважды проиграл Леону Эдвардсу и Хамзату Чимаеву. В последнем бою Усман победил Хоакина Бакли.
Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября за титул в полусреднем весе.
Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Adin Live
