Джефф Монсон: «Больно от того, что не могу увидеть своих детей в США. Но отказ от гражданства – одно из лучших решений в жизни»

Джефф Монсон высказался о решении отказаться от американского гражданства.

«В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США. Люди бы говорили: «Ты говоришь, что поддерживаешь Россию, а сам американец».

Мне очень больно от того, что я не могу увидеть своих троих старших детей в Америке. Я пытаюсь организовать встречу. Не получается поехать ни в Европу, ни в США – не могу получить визу. Так что, возможно, они приедут ко мне или мы встретимся в нейтральной стране, например, в Турции. Если говорить о том, жалею ли я, что отказался от гражданства США – абсолютно нет. Это одно из лучших решений в моей жизни», – сказал экс-боец ММА Джефф Монсон.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.

