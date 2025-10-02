Халил Раунтри: «Я готов ко всему. Готов к кровавому бою»

Халил Раунтри поделился ожиданиями от боя с Иржи Прохазкой.

«Я готов ко всему. После боя с Перейрой я показал себе, как далеко могу зайти, если бой пойдет по такому сценарию. Надеюсь ли я на жестокий, кровавый бой? Нет. Возможно ли это? Конечно, и я к этому готов», – сказал боец UFC Халил Раунтри.

Раунтри подерется с Иржи Прохазкой в ночь на 5 октября на UFC 320.

Халил Раунтри: «После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник. Видел его выступление против Иржи?»