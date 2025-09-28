  • Спортс
  • Халил Раунтри: «После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник. Видел его выступление против Иржи?»
2

Халил Раунтри: «После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник. Видел его выступление против Иржи?»

Халил Раунтри хочет получить титульный бой после боя с Иржи Прохазкой.

«Меня мотивирует близость пояса. Эта возможность кажется очень близкой. Она дисциплинирует меня. Я почти сделал это. Сложно жить тренировками, вдали от нормальной жизни.

После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник, ты с ума сошел? Видел его выступление против Иржи? Безусловно, он следующий», – сказал боец UFC Халил Раунтри.

Напомним, Раунтри подерется с Иржи Прохазкой в ночь на 5 октября на UFC 320.

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
