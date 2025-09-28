Халил Раунтри: «После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник. Видел его выступление против Иржи?»
Халил Раунтри хочет получить титульный бой после боя с Иржи Прохазкой.
«Меня мотивирует близость пояса. Эта возможность кажется очень близкой. Она дисциплинирует меня. Я почти сделал это. Сложно жить тренировками, вдали от нормальной жизни.
После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник, ты с ума сошел? Видел его выступление против Иржи? Безусловно, он следующий», – сказал боец UFC Халил Раунтри.
Напомним, Раунтри подерется с Иржи Прохазкой в ночь на 5 октября на UFC 320.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
